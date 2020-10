IL VERTICE

TRIESTE Chiusura posticipata di bar e ristoranti (si parla ad esempio delle 22 o addirittura delle 23), didattica a distanza al 100 per cento nelle scuole superiori, palestre e piscine aperte. È il pacchetto di proposte che il presidente Massimiliano Fedriga consegnerà al governo d'accordo con molte altre Regioni, Veneto in Testa. Ma al momento nessuna ordinanza. «Verrebbe impugnata e finiremo per deludere le stesse categorie che difendiamo». E nessuna legge regionale in stile Alto Adige. «Richiederebbe troppo tempo». La strada scelta da Fedriga è quella del cesello, della diplomazia: provare a convincere il governo a riaprire le attività almeno in Friuli Venezia Giulia. D'altronde l'appello dei sindaci dei quattro sindaci dei Comuni-capoluogo è stato inequivocabile. «Presidente - hanno detto - alzi la voce, faccia valere la specialità della nostra Regione».

LE RICHIESTE

Ieri Fedriga ha incontrato in forma telematica Alessandro Ciriani, Pietro Fontanini, Rodolfo Ziberna e Roberto Dipiazza, sindaci di Pordenone, Udine, Gorizia e Trieste. «Sono certamente preoccupato del virus - ha detto Fedriga - ma lo sono forse ancora di più in merito alla tenuta sociale del territorio. Si rischiano danni enormi e oltretutto un fallimento nella lotta alla pandemia. Le misure devono essere logiche, comprensibili, razionali. Queste non lo sono. Per questo chiederemo al governo di rivederle. Lo faremo in modo ufficiale. Il Paese così non tiene, salta il sistema. Nessuno si permetta di sottovalutare l'esasperazione delle persone - ha aggiunto il presidente del Fvg -. I violenti devono essere puniti e isolati, ma sono una sparuta minoranza. Il mio scopo è quello di dare immediatamente una risposta agli imprenditori, non di partorire provvedimenti-show che durerebbero solamente poche ore. Anche il presidente della Conferenza delle Regioni (il dem Bonaccini, ndr) è d'accordo con noi».

I PRIMI CITTADINI

A incalzare Fedriga ci hanno pensato i sindaci dei quattro comuni più popolosi della Regione. Il più duro è stato il compagno di partito, il leghista Fontanini (Udine). «Presidente - ha detto a Fedriga - io sarei per forzare la mano e far valere una piega del Dpcm che funge da salvaguardia nei confronti della specialità delle Regioni come la nostra. Farei un provvedimento immediato almeno per consentire ai ristoratori di tenere aperti i locali sino alle 21. Devono essere definiti dei parametri per chiudere le attività, non è questo il modo di agire». Poi è stato il turno di Alessandro Ciriani, sindaco di Pordenone. «Da noi - ha ribadito - non c'è una conclamata emergenza sanitaria. Nella gente vedo paura, ma anche una pericolosa rassegnazione. C'è tristezza. Anche i sindaci - ha affermato - vorrebbero autonomia sui propri territori. I provvedimenti presi sono semplicemente angosciosi e devono essere rivisti». Così invece Rodolfo Ziberna (Gorizia): «Non capiamo perché non sia stato adottato il criterio tanto sbandierato per molto tempo, cioè la differenziazione dei provvedimenti a seconda dei territori. Auspico un azione forte da parte sua, presidente Fedriga. Noi sindaci siamo di fronte a lavoratori in crisi che chiedono una sola cosa: poter mandare avanti le loro attività». Infine Dipiazza (Trieste): «Ho sempre rispettato ogni decreto nella mia vita, ma questa volta non me la sento. Dobbiamo agire tutti assieme perché il governo ha esagerato. I ristoranti devono poter tenere aperto almeno sino alle 22». A precisa domanda, poi, Fedriga ha risposto: «Nessun lockdown in Friuli Venezia Giulia».

L'ECONOMIA

La giunta regionale intende istituire un Fondo emergenza Covid da 12 milioni di euro destinato alle attività produttive della regione penalizzate. «Questo - ha detto Fedriga - è l'ulteriore doveroso sforzo che il governo regionale ritiene giusto compiere».

CULTURA

L'assessore Gibelli, invece, ha aumentato il pressing affinché nella lista delle riaperture da chiedere al governo entrino anche teatri e cinema, ma in generale i luoghi della cultura. «Ci batteremo per questo», ha detto Gibelli.

Marco Agrusti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA