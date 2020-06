La legge regionale che aveva cambiato l'Urbanistica ancora nel 2004 (per quanto poi più volte modificata) aveva portato nel 2005 l'allora amministrazione di Rovigo di Paolo Avezzù ad avviare il percorso del Pat (a sostituire il vecchio Prg), nel 2005. L'obiettivo della nuova legge era di avere strumenti agili e rapidi, invece solo nel 2012 il Pat di Rovigo è stato approvato e a distanza di otto anni oggi il capoluogo non ha ancora fatto partire il Piano degli interventi, a sua volta suddiviso in varie categorie, dal centro storico al commercio, alle frazioni, alle espansioni e via dicendo. Solo i primi due sono stati abbozzati durante la giunta Bergamin con l'assessore Federica Moretti, ma non sono completati. Ora l'amministrazione di Edoardo Gaffeo fa partire un nuovo percorso di condivisione di proposte e scelte con ordini professionali, associazioni e categorie, oltre che con singoli cittadini, con incontri nelle prossime settimane. L'obiettivo è di avere il Piano in mano entro dodici mesi e sono già stati stanziati i soldi per i progettisti, centomila euro (cosa mai avvenuta fino a oggi). Gaffeo pensa a una città verde, giovane, con un centro vitale. Il Piano, poi, porta risorse e opere, perché i privati dovranno investire in questo senso nel fare i loro programmi.

