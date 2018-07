«La legge del mare non impone di accoglierli Accordi con Tripoli per rimandarli indietro»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«I migranti non sono naufraghi, vanno in mare apposta per farsi salvare. Nessun porto è stato chiuso, ma è legittimo negare l'accosto a una nave. E l'Italia ha tutto il diritto di non voler più accogliere migranti ma profughi». Ferdinando Lolli, già comandante generale della Guardia costiera e oggi consigliere scientifico della fondazione ICSA, gestì fra l'altro l'emergenza albanese. «La Libia spiega - ha dichiarato pochi mesi fa la SAR, la sua area di responsabilità. I signori del male che in Libia hanno messo in piedi...