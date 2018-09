La Lega vuole il posto di Zanata

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

(P. Cal.) Nella partita tra Ca' Sugana e Contarina ci sono tante cose in ballo: il braccio di ferro per il contenzioso da una milione di euro, la battaglia sotterranea per la gestione del verde, le nuove direttive sulla pulizia della città. Ma sopra a ogni cosa c'è una sfida ancora più importante: il rinnovo dei vertici di Contarina. Non è un mistero che la Lega punti a prendere l'unica presidenza di peso che ancora le manca, attualmente in mano al centrosinistra. Franco Zanata, ex sindaco di Preganziol ed esponente di quel Pd che ha...