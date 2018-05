La Lega tripla Forza Italia e conquista 44 Municipi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SCENARIO CAMBIATOPORDENONE Le regionali cambiano anche l'assetto partitico territoriale. La Lega di Matteo Salvini - che attendeva proprio il risultato regionale per pesare di più nelle trattative per il governo nazionale - veleggia ormai incontrastata e tinge di blu quasi l'intero territorio del Friuli occidentale. È infatti primo partito - e in quasi tutti i casi con fortissimi distacchi sul secondo partito, che nonostante la sonora batosta del centrosinistra di Sergio Bolzonello resta comunque il secondo partito in provincia - in quasi...