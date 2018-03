La Lega rilancia: Gentilini e i suoi in lista, ma solo Zaia nel simbolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

TREVISO Giancarlo Gentilini (in foto) capolista e spazio per altri cinque o sei gentiliniani. Ma niente simbolo in comune tra il governatore Luca Zaia e lo Sceriffo. Una super lista in ogni caso ma mascherata da semplice, se così si può dire, Lista Zaia. Questa la controproposta che la Lega sta confezionando per trovare un accordo che vada bene a tutti: al governatore che vuole a tutti i costi recuperare l'ex sindaco e ricompattare il centrodestra trevigiano; a Gentilini che così avrebbe l'opportunità di interloquire con un leghista doc...