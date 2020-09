MUNICIPALITÁ

MESTRE La Lega punta a conquistare la Municipalità per cui, nel patto con Luigi Brugnaro, ha ottenuto il suo candidato presidente, Raffaele Pasqualetto, che vanta già una lunga esperienza nel parlamentino territoriale. Ieri il commissario provinciale Andrea Tomaello ha presentato la lista, caricando le truppe: «Ripartiamo da Mestre, con la maggioranza in Consiglio».

«Un obiettivo ambizioso - come l'ha definito - e per raggiungerlo abbiamo messo in campo una squadra davvero forte. Sono molto orgoglioso che per Mestre il candidato presidente sia Raffaele Pasqualetto, nostro iscritto, l'unico dei sei presentati a supporto del sindaco Brugnaro».

La Lega ha voluto fortemente la candidatura su Mestre, anche in vista di una probabile riforma del decentramento, con nuove deleghe e risorse se Brugnaro sarà riconfermato sindaco. «Con Pasqualetto c'è una squadra di giovani, liberi professionisti e persone della società civile che scendono in campo a servizio della città - ha sottolineato Tomaello -. Una città che, nonostante l'impegno e il buon lavoro dell'attuale amministrazione, merita maggiore attenzione soprattutto contro il degrado, lo spaccio, la delinquenza, la prostituzione. La sicurezza è da sempre la nostra missione e con Pasqualetto e gli altri componenti della lista sarà la priorità senza trascurare, ovviamente, il sociale e la riqualificazione urbanistica». «Il nostro slogan è ripartire da Mestre e soprattutto ripartire dal dialogo ha affermato Pasqualetto . Le Municipalità devono essere luogo di ascolto per i cittadini, ma anche di progettazione, programmazione, sviluppo di nuove idee da trasmettere ai livelli istituzionali più alti, Comune, Città metropolitana, Regione. Siamo pronti a un lavoro di collaborazione tra noi e i mestrini».

(a.spe.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA