«Organizzare eventi con presenze fino a mille persone nei mesi estivi è un primo segnale di ripartenza del mondo dello spettacolo, travolto dall'emergenza Covid-19, che in Regione coinvolge circa 70 realtà (danno lavoro a 1500 persone con un fatturato di 50 milioni annui». A dirlo il capogruppo della Lega Mauro Bordin e il consigliere Simone Polesello dopo aver incontrato gli organizzatori di eventi e del mondo dello spettacolo e delle aziende impegnate a garantire la sicurezza in Fvg. «Nel 2019 uno studio dell'Università di Udine ha quantificato la ricaduta economica intorno ai 170-180 euro a spettatore per 250mila paganti l'anno. Le prime proiezioni per il 2020 - spiegano Bordin e Polesello - mostrano una perdita di fatturato dell'80-95%. Oggi molti dipendenti sono in cassa integrazione e le attività non sono ancora ripartite. C'è una grande preoccupazione per le sorti del comparto che reputiamo fondamentale per l'economia della Regione e a cui dobbiamo dare una prospettiva senza nascondere la complessità di organizzare eventi con tante persone. Molte delle iniziative di sostegno al reddito e all'occupazione - continuano gli esponenti della Lega - sono di competenza nazionale. Ci siamo impegnati ad approfondire con il Governatore Fedriga e l'assessore Bini la possibilità di inserire ulteriori misure che possano andare incontro al settore cercando di garantirne la sopravvivenza nel 2020, per una ripresa nel 2021 con la garanzia dello slittamento degli spettacoli in calendario di un anno». Bordin e Polesello ricordano tra le criticità l'allestimento dei luoghi dove svolgere gli spettacoli, come i teatri con capienza ridotta, ma la necessità di maggiore personale per garantire la sicurezza. «Dobbiamo vigilare e controllare affinché l'aumento dei costi e la diminuzione delle entrate non incidano sulla sicurezza sul lavoro, sul costo della manodopera e, in generale, sui diritti dei lavoratori», concludono i due leghisti.

