La laguna, la residenza

IL PROGETTOVENEZIA Semplificare la burocrazia per poi ripartire. Costruire per far rivivere le isole. L'idea che per tempo ha abitato le menti della Giunta guidata da Luigi Brugnaro, adesso è pronta ad uscire dalla semplice forma e assumere una sua sostanza. Il primo passo è stato mosso ieri mattina, nella sala parrocchiale di Sant'Erasmo, isola con circa 700 abitanti, dov'è stata presentata la variante al Piano degli Interventi approvata settimana scorsa in Giunta e che facilita la possibilità per gli abitanti dell'isola di mettere mano...