La guerra dei pontili «Residenti penalizzati»

TRASPORTO PUBBLICOVENEZIA L'approdo di piazzale Roma Parisi, quello della linea 1, è stato finalmente rifatto, ma la linea 1 non ci sarà più. Resterà relegata all'angolo con il canale della Scomenzera impedendo ai residenti la possibilità di fruire della comoda corsia preferenziale. La notizia, data in pompa magna e in modo quasi trionfale da Comune e Avm/Actv, ha fatto arrabbiare non poco veneziani e pendolari, che si ritengono penalizzati rispetto ai turisti per la scelta fatta. Là dove c'erano la linea 1 (a sinistra) e le linee 5.1 e...