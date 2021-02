IL CASO

MIRANO Escalation di toni nella guerra in piazza Aldo Moro tra il negoziante negazionista e il quartiere. Flavio Spaccavento, titolare di una bottega di prodotti biologici, aveva esposto mesi fa in vetrina cartelli che mettevano in dubbio l'emergenza pandemica, invitando i passanti a togliersi la mascherina e reagire attaccando «la dittatura sanitaria» e il Nuovo ordine mondiale, concetti ricorrenti nelle più comuni tesi complottiste, di cui però Spaccavento non si ritiene parte, preferendo definirsi «critico aperto al confronto».

LA TRAGICA COINCIDENZA

Tant'è: il confronto con clienti e residenti ha preso nell'ultimo periodo una brutta piega. Soprattutto dopo che il Covid, nello stesso condominio dove Spaccavento ha l'attività, si è portato via il dottor Francesco Gasparini, anestesista, figlio dell'ex sindaco Gioacchino Gasparini. Il medico era tornato in corsia dalla pensione per combattere il virus, ammalandosi e non riuscendo più a recuperare. Qualcuno ha visto i proclami di Spaccavento, proprio accanto alla porta di casa del medico, come un affronto inaccettabile e ha deciso di replicare. È comparso anche un volantino: «Lei viaggia troppo con la fantasia, le sue frasi offendono la sensibilità di chi legge, le ricordo che è appena mancato un abitante di questo quartiere, porti rispetto e tolga dalle vetrate quello schifo». Non mancano le offese e pure il riferimento ad alcune denunce penali sporte nei confronti del commerciante, che però nega di esserne a conoscenza.

LA RISPOSTA

Ai contestatori invece Spaccavento ha risposto alla sua maniera, con un nuovo cartello: «Ai vigliacchi che lasciano messaggi senza nome rispondo con il mio profondo rispetto verso tutte le vittime sacrificate in nome di un'influenza spacciata per pandemia. Numeri funzionali a reggere una menzonia (scritto così, ndr), che condannerà a morte altri innocenti, mentre ipocriti, perbenisti, politici e statali continuano a dormire tranquilli con stipendi sicuri. Il NWO (il Nuovo ordine mondiale, ndr) ringrazia le pecore mascherate». Non sembra essere finita insomma: dopo i primi cartelli provocatori, Spaccavento prosegue: «Mi hanno mandato anche i vigili - spiega - ma non hanno potuto contestare nulla. Aspetto che qualcuno si muova ufficialmente, servendomi l'assist per muovermi io. Di più per ora non posso fare: il mio compito è informare la gente, portarli alla comprensione di ciò che accade prima che sia troppo tardi». Nel quartiere, il suo pensiero divide: nella migliore delle ipotesi i residenti, pur non condividendo le sue idee, vogliono capire cosa voglia ottenere e perché. Molte risposte si possono trovare nei suoi frequenti post social. Uno degli ultimi tira in ballo anche la crisi di governo: «Questa pandemia - dice Spaccavento - è un po' come lo spread: serve ai rimpasti di governo, all'introduzione di governi tecnici, insomma allo stato di necessità». In molti hanno però chiesto l'intervento delle autorità e alcuni hanno attaccato le iniziative del negozio e del suo titolare, chiedendo un intervento dell'autorità.

Filippo De Gaspari

