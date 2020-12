LA GRANDE SFIDA

MESTRE Ci siamo. Oggi è il grande giorno, quello che si potrebbe definire del Sì Vax Day e che segna l'inizio della fine dell'incubo Covid. Sono in tutto 155 i vaccini destinati al territorio veneziano così distribuiti nei vari ospedali: 35 a Mestre, 45 a Dolo, 15 a Chioggia, 15 a Venezia e 45 a Jesolo. E i primi a cui verrà somministrata la dose sarà il personale sanitario: i primi saranno i primari poi gli altri medici (ospedalieri, di famiglia compresi i pediatri e anche coordinatori di case di riposo, Usca e delle continuità assitenziale) infermieri e operatori socio-sanitari degli ospedali e del territorio. L'Ulss 3 Serenissima ne vaccinerà 110 mentre l'Ulss 4 veneto Orientale 45. Le sedi vaccinali saranno operative da mezzogiorno in contemporanea con tutte le altre del Veneto dalle ore 12.00

Come detto, il debutto spetta ai primari: Fabio Presotto, alla guida nell'area Covid-19 dell'Ospedale dell'Angelo, Michele Alzetta e Andrea Pellegrini, uno del pronto di Venezia, l'altro del pronto soccorso di Dolo e Massimo Tedesco della rianimazione di Chioggia.

PIANO D'ATTACCO

«Si apre una fase nuova - spiega il direttore generale Giuseppe Dal Ben - nella lunga sfida del contrasto al virus. Abbiamo un'arma nuova, che oggi viene usata per la prima volta, e che potremo via via utilizzare su tutta la popolazione, a partire dai soggetti più fragili. Lo faremo con un nuovo gigantesco sforzo da parte del servizio sanitario, che è pronto anche ad affrontare questa vasta campagna per la salute dei cittadini. Ai quali, però contemporaneamente rinnoviamo l'appello al rispetto delle regole, perché il Covid-19 continua a diffondersi e lo fa attraverso i nostri comportamenti: fino a quando il vaccino non sarà arrivato a tutti, non si cancella il pericolo, e non si cancellano le sofferenze di chi si ammala in questi giorni, e non si allevia la pressione sugli ospedali, dove i nostri operatori, anche in questi giorni di festa, sono impegnati fino all'ultima briciola di energia disponibile».

Le dosi destinate alle varie sedi saranno consegnate direttamente, secondo l'organizzazione messa in campo dalla Ministero e dalla Regione Veneto. L'Ulss 3 si fa carico dell'ultimo tratto del trasporto del materiale vaccinale verso il Civile di Venezia, che sarà affidato ai mezzi e agli uomini e alle donne del Suem 118, debitamente assistiti dalle forze dell'ordine. L'azienda sanitaria ha organizzato, in un piano che sarà consegnato all'Unità di Crisi regionale domani l'attività vaccinale anti Covid-19 che prosegue già nella prossima settimana. Saranno 4.500 ogni settimana le dosi a disposizione dell'Azienda sanitaria, che verranno utilizzate, secondo le indicazioni, proseguendo la somministrazione agli operatori sanitari di ogni struttura, e avviando la vaccinazione dei soggetti più fragili, in primis gli anziani ricoverati nelle Case di Riposo.

VENETO ORIENTALE

Nell'Ulss4 il vaccino inizia da Jesolo. Il V Day nell'azienda sanitaria del Veneto Orientale si svolgerà al Covid-Hospital di via Levantina, un ospedale che da mesi è in prima linea. Per questo la scelta della direzione sanitaria ha assunto un alto valore simbolico. La decisione, infatti, è stata quella di dare vita alla più grande vaccinazione nella storia direttamente nell'ospedale che da marzo è diventato il punto di riferimento del Veneto Orientale per il contrasto al virus. A Jesolo questa mattina arriveranno 45 dosi di vaccino Pfizer-Biontech. Dopo essere state trasferite ancora nella giornata di ieri in aereo da Roma a Verona, oggi ci sarà un primo trasferimento al centro di riferimento di Padova e poi finalmente nel litorale, nell'ospedale di via Levantina, con i mezzi scortati dalle forze dell'ordine. Di fatto per la città sarà un momento storico. Le fiale saranno somministrate al personale sanitario in servizio all'ospedale. I primi saranno i due primari che dallo scorso marzo stanno coordinando l'intero lavoro, i medici Lucio Brollo e Fabio Tofolletto, che dirigono rispettivamente i reparti di malattie infettive e di terapia intensiva. Poi sarà la volta di tutti gli altri. A conferma dell'importanza del momento, ad accogliere il vaccino ci saranno il direttore generale dell'Ulss4 Carlo Bramezza, il direttore del dipartimento di prevenzione Lorenzo Bulegato, l'assessore regionale Francesco Calzavara e Jesolo Valerio Zoggia. Proprio il sindaco ieri ha lanciato un messaggio preciso. «In questa fase dice è giuso che il vaccino venga somministrato al personale sanitario. Nelle fasi successive mi auguro che ci siamo molti politici a vaccinarsi, è l'unico modo che abbiamo per sensibilizzare la popolazione. Quando sarà il mio turno non avrò alcuna esitazione».

Monica Andolfatto

(Ha collaborato

Giuseppe Babbo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA