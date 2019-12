La grande paura è tornata ieri mattina: in un messaggio il Centro maree annunciava la possibilità di raggiungere i 150 centimetri di acqua alta. La marea si è poi assestata a 144, dando comunque una mazzata sui giorni di un Natale mai così strano e difficile per Venezia. Un Natale con l'acqua alta. Oggi infatti è previsto un massimo di 135 centimetri alle 9, mentre per il 25 dicembre ecco che le proiezioni degli esperti del Comune annunciano 115 centimetri alle 9.30. Numeri che mandano in crisi la città e il suo tessuto sociale. Con le disdette delle prenotazioni arrivate alo 45% e le nuove prenotazioni ferme quantomeno fino ad aprile, la difficoltà è tanta. Lo dimostrano anche le voci di chi a Venezia vive e lavora. Il Mercato di Rialto - di solito preso d'assalto in questi giorni di antivigilia e vigilia - è praticamente vuoto: «Erano i giorni in cui si lavorava di più, adesso non c'è nessuno», spiega il titolare di un banco in Pescaria. E la situazione non cambia in Erbaria e dove ci sono i banchi della frutta. «Non lavoriamo più dal 12 novembre, siamo in difficoltà continua», aggiunge un altro commerciante. Stesse voci che si inseguono parlando con i commercianti, con i negozi sempre più vuoti. La maggior parte delle persone ora vanno a caccia di stivali in gomma.

