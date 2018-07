La grande paura alle 21.45 «I botti, poi il fuggi fuggi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

I TESTIMONISAN STINO «Sono corso fuori appena ho sentito i due spari. Nel locale eravamo in una decina, più che altro clienti abituali. Erano le 21.45 perché ho guardato l'orologio quasi per istinto. Le due auto erano arrivate a forte velocità da Caorle e quella che seguiva ha sorpassato l'Audi A8, più o meno allo stop sul ponte, ma nonostante i colpi, ha ingranato la marcia prendendo la strada alta, quella che costeggia il Livenza in direzione di Caorle. No, almeno qui non si sono speronate perché sull'asfalto non è rimasto nulla». A...