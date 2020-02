LA GRANDE OPERA

BELLUNO «Uno scandalo? Un ecomostro? Niente di tutto questo. Anzi, il carosello sciistico che dovrebbe collegare Cortina con lo Ski Civetta e con Arabba deve servire a uno sviluppo sostenibile della montagna». È un'apertura al dialogo con i sindaci del territorio e con il mondo ambientalista quella espressa dall'assessore regionale al turismo Federico Caner, intervento lo scorso giovedì a un incontro organizzato dal Rotary Club Belluno. Il super collegamento è stato uno dei principali temi affrontati nella conferenza rotariana ospitata al centro diocesano. Un'opera voluta con convinzione dalla Regione e da alcuni imprenditori funiviari bellunesi, riunitisi appositamente nella società Dolomiti Rete srl, costituita di recente, della quale è presidente l'ingegner Mario Vascellari.

TASSELLO FONDAMENTALE

«Il grande carosello ha detto Caner - è uno dei 3 tasselli fondamentali per lo sviluppo della montagna bellunese, insieme ai fondi stanziati per alberghi, start up di impresa e club di prodotto e alla necessità di avere un commissario speciale per realizzare le opere pubbliche, sia strade sia ferrovie. Siamo convinti che i collegamenti tra le vallate non siano importanti solo per la stagione invernale e per lo sci. Serviranno anche per offrire una mobilità alternativa alle auto, tanto in inverno quanto in estate, consentendo di togliere i veicoli dalle strade. Attraverso i collegamenti intervallivi pensiamo di realizzare un modello di sviluppo sostenibile e per questo siamo disponibili a ragionare con i sindaci e con gli ambientalisti così da poter individuare le soluzioni che abbiano il minor impatto possibile. L'importante è che la disponibilità al dialogo sia reciproca e che non ci siano delle chiusure a priori. Altrimenti ognuno andrà per la sua strada».

LE PROSPETTIVE

L'assessore regionale ha poi evidenziato l'importanza che, secondo lui, la realizzazione del grande carosello turistico tra Cortina, Ski Civetta e Arabba e (quindi gli altri comprensori del Dolomiti Superski inseriti nel Sella Ronda) avrebbe per il futuro di chi vive in montagna: «La montagna si sta spopolando. E il problema non riguarda solo i centri più in quota, ma anche la stessa Belluno. Le Olimpiadi rappresentano un'occasione da non perdere poiché creano i presupposti concreti per realizzare un progetto importante quale il collegamento. O la si prende al volo, sempre in un'ottica di sviluppo sostenibile, oppure questa occasione non tornerà più».

FUORI CONFINE

Caner invita a guardare oltre i confini della regione, ricordando quanto avviene in altre aree delle Alpi: «Si cita spesso il Trentino Alto Adige, considerandolo un riferimento nei ragionamenti riguardanti l'economia di montagna. Lì impianti e collegamenti ne hanno realizzati molti più di noi e continuano a farlo. Lo stesso accade in Austria, Svizzera e Francia. Possibile siano tutti dei devastatori? Noi abbiamo a cuore le nostre montagne e per questo puntiamo a uno sviluppo che sia sostenibile». All'incontro organizzato dal Rotary, ha partecipato anche Sergio Pra, presidente di Alleghe Funivie, che ha sottolineato la ricaduta positiva che il collegamento avrebbe sul comprensorio del Civetta: «Per Alleghe e per tutto lo Ski Civetta cambierebbe la vita. Collegarci con Cortina attraverso l'area delle Cinque Torri e da lì con Arabba, al confine con l'Alta Badia, significa rivoluzionare completamente l'offerta turistica dell'area del Civetta. Vorrebbe dire entrare in un contesto di mercati più ricchi e ampi». Anche per Pra, le Olimpiadi offriranno un'occasione irripetibile: «Nelle province confinanti hanno sempre saputo approfittare delle opportunità. Ora l'occasione giusta sta capitando a noi, con gli imprenditori privati e la Regione disposti a lavorare insieme. Auspico che non ci si fermi alle polemiche, ma che ci sia la volontà da parte di tutti di sedersi al tavolo e di trovare le soluzioni ai problemi».

Andrea Ciprian

