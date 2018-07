«La gola ci bruciava, ho capito che era una sostanza irritante»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZAPORTOGRUARO «Bruciava tanto la gola, dopo poco anche gli occhi». Suo malgrado anche Simone Ferron, ironia della sorte assessore alla Sicurezza di Concordia Sagittaria e agente di Polizia al Commissariato di Jesolo, è tra le vittime di domenica al centro commerciale Adriatico2 di Portogruaro. «Non erano ancora le 19 - racconta al Gazzettino l'assessore Ferron - il centro era affollato di persone anche perchè il tempo si era guastato e in molti hanno optato per terminare la domenica per qualche acquisto in saldo. Io e mia...