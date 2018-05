CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIUNTAVENEZIA Lo stanziamento per gli alloggi fa parte di una manovra che movimenta 19 milioni per i prossimi due anni, che è stata predisposta dall'assessore di Bilancio Michele Zuin e approvata in Giunta ieri mattina.«I buoni risultati conseguiti con il rendiconto di gestione 2017 spiega l'assessore Zuin - hanno consentito di ottimizzare le fonti di finanziamento favorendo una serie di investimenti che danno risposta alle esigenze della città. Tra le spese di investimento, abbiamo previsto l'inserimento, nel 2019, dell'intervento di...