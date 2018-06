La Giunta in rosa: è corsa a due per l'ultimo posto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL TOTO NOMITREVISO La questione da risolvere per ultimare la squadra di giunta è sempre la stessa: equilibrare la presenza delle varie liste, rispettare la quota rosa e trovare profili all'altezza. La rosa dei potenziali assessori comprende una quindicina di nomi. Alcuni sono certi o quasi: nessuno mette in discussione il ruolo di vicesindaco di Andrea De Checchi (unico rappresentante di Forza Italia) e praticamente certo è anche Sandro Zampese all'Urbanistica. Per il resto ci sono convinzioni che potrebbero però essere messe presto in...