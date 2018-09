La giunta Fedriga apre il portafoglio Pronti altri 10 milioni per la salute

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA DECISIONE A TRIESTEUDINE La giunta regionale guidata dal presidente Massimiliano Fedriga rompe lo steccato e, nonostante non pare vi sia ancora certezza che Roma abbuoni i 20,6 milioni che il Friuli Venezia Giulia dovrebbe dare quest'anno allo Stato per compartecipare alle spese della sanità nazionale, tirerà fuori dal cassetto quei 10 milioni che a luglio aveva accantonato durante l'assestamento di bilancio per tale finalità. L'intendimento è di rimetterli a disposizione dei cittadini della regione. La decisione politica è già...