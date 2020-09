VENETO ORIENTALE

SAN DONA' Erano appena tornati da una gita in bus, i quattordici contagiati di San Donà. Mentre i sedici risultati positivi al Covid-19 di Fossalta di Piave sono persone di etnia senegalese che avevano preso parte a un funerale celebrato nel Trevigiano. E' quanto emerge dal bilancio sulla situazione contagi nel Veneto orientale, da parte dell'Ulss 4. Complessivamente, dal 20 agosto al 5 settembre, sono stati 100 i nuovi contagiati di cui, ad oggi, 10 negativizzati. I dati forniti dal dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria evidenziano, inoltre, che tra i cento contagiati circa il 16% è costituito da persone di rientro dall'estero e dalla Sardegna, il 60% coinvolge persone che appartengono ai citati focolai e a micro focolai familiari, i restanti contagi emergono nell'ambito della sorveglianza attiva in quanto contatti diretti di soggetti risultati positivi.

L'età dei contagiati si è abbassata rispetto alla primavera, la maggior parte hanno una età compresa tra i 50 e i 60 anni e molti sono decisamente più giovani: 5 sono bambini sotto i 10 anni e 14 ragazzi in età compresa tra 11 e 20 anni. In generale la maggioranza è asintomatica, anche se in qualche caso è stato necessario il ricovero ospedaliero per complicazioni respiratorie. Il personale dell'Ulss 4 ha svolto un intenso lavoro di screening, mediante test sierologici e tamponi, durante tutta l'estate, fine settimana inclusi. I soli turisti rientrati da paesi esteri con obbligo di sottoporsi a tampone (Croazia, Spagna, Grecia, Malta, sud della Francia) sono stati 1555 negli appositi ambulatori attivati a San Donà, Portogruaro e Jesolo. Questi i casi di positività suddivisi per ambito comunale dal 20 agosto al 5 settembre: Annone Veneto 7; Carole 2; Cavallino Treporti 1; Ceggia 2; Cinto Caomaggiore 3; Concordia Sagittaria 2; Eraclea 2; Fossalta di Piave 20; Fossalta di Portogruaro 2; Jesolo 11; Meolo 6; Musile 2; Noventa di Piave 2; Portogruaro 7; Pramaggiore 1; San Donà 24; San Michele al Tagliamento 4; San Stino di Livenza 2. I negativizzati sono 2 a Cinto Caomaggiore; 1 a Fossalta di Piave; 1 a Fossalta di Portogruaro; 1 a Jesolo; 1 a Musile; 4 a San Donà.

Il direttore generale dell'Ulss4, Carlo Bramezza ha già precisato che non è prevista alcuna riapertura del Covid-Hospital di Jesolo. «I reparti di malattie infettive e terapia intensiva di Jesolo possono essere riattivati in 24 ore: questo però verrà deciso in relazione all'aumento del numero dei contagi e in particolare in funzione alla sintomaticità degli stessi, perché la persona con sintomi importanti deve essere ricoverata. Ad oggi dire che riaprirà il Covid Hospital genera solo preoccupazioni. Altra questione sono, infine, gli asintomatici che non hanno nulla a che fare con l'ospedale perché vengono posti in isolamento domiciliare». (F.Cib.)

