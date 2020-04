BOTTA E RISPOSTA

«Il centro Nazaret di Mestre è stato tra i primi, proprio per garantire la massima tutela e sicurezza di ospiti e dipendenti, a richiedere ed ottenere, il 30 marzo scorso, che tutti fossero sottoposti a tampone. All'esito dello screening di pazienti ed ospiti, 19 sono risultati positivi, non 33, dei quali due ricoverati in ospedale». Lo precisa il presidente della Fondazione cui fa capo la struttura di accoglienza, Massimiliano Cristofoli Prat, preoccupato dopo che ieri sono arrivate al centro molte telefonate da parte dei familiari allarmati.

Crescono ancora i dati sui contagi alla Resistenza Francescon di Portogruaro. Dopo 4 settimane di emergenza Covid, sono risultati positivi al tampone complessivamente 32 ospiti, mentre 6 anziane sono risultate guarite a seguito dell'esito del doppio tampone negativo. 15 sono i dipendenti risultati positivi, tra questi però in 7 hanno già fatto il doppio tampone e sono in attesa degli esiti per l'atteso rientro in servizio. Salgono a 10 anche i decessi. L'azienda sanitaria ha inserito nel conteggio anche un'altra ospite, Danila Orlando, di 93 anni, ricoverata in ospedale, che era risultata positiva solo al test sierologico. «Quelli risultati effettivamente positivi al tampone - spiega la presidente Sara Furlanetto - sono solo 7. Gli altri 3 sono risultati positivi solo al sierologico. In effetti, non abbiamo ben compreso se ci sia stato o meno un cambio nella valutazione dei decessi dopo l'introduzione di questi test. Alle loro famiglie rinnoviamo il nostro cordoglio e la vicinanza». L'Ulss 4 sta supportando la gestione dell'emergenza garantendo, da qualche giorno, la presenza quotidiana dell'Unità Speciale di Continuità Assistenziale, con la presenza di un medico e di un infermiere, eseguendo le radiografie ad alcuni ospiti direttamente in struttura e distaccando presso la Residenza due infermieri. «Per ospitare i nostri anziani guariti - conclude Furlanetto - è stato creato un nuovo reparto che ci auguriamo nei prossimi giorni venga abitato da altri ospiti negativizzati. Questo ci fa ben sperare nella rinormalizzazione della vita in Residenza».

Anche dalla casa di riposo La Salute di Fiesso d'Artico i dati rilasciato dalla Regione non corrispondono a quelli riportati dalla struttura. «Abbiamo dato informazioni sui nostri ospiti basandoci sui tamponi che sono stati fatti dice Alberto Toneatto amministratore dell'ente gestore della struttura - dal 31 marzo all'8 di aprile abbiamo fatto 114 tamponi agli ospiti e 86 ai dipendenti, oggi (18 aprile) arriveranno gli esiti dei nuovi tamponi fatti che sono 88. Al momento abbiamo 88 ospiti in struttura e 7 ricoverati in ospedale e non 99 come scritto dalla Regione. I dati che ha rilasciato la Regione sono calcolati in percentuale e hanno messo assieme tutti decessi, anche quelli negativi al tampone». Nei dati della Regione si parla di 85 persone positive e 14 negative al tampone, i dati della casa di riposo sono diversi: 61 tamponi positivi e 27 negativi. Secondo la Regione i deceduti in struttura sono 9 e 4 in ospedale mentre sono 10 in struttura e 1 in ospedale.

