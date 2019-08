La giovane moldava riposerà nel cimitero di Musile

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

RESTA IN VENETOMUSILE La salma della 36enne Ludmila Fintinaru non tornerà in Moldavia, sua terra d'origine, ma riposerà nel cimitero di Musile. Le due sorelle della giovane, che risiedono da tempo a Riva del Garda, assieme al marito ed ai familiari hanno scelto di tenerla qui, vicino al coniuge 37enne Andrei Ceban, che continuerà ad abitare nella casa in via Martiri 192 a Musile e a lavorare nella tenuta Schiavon a Jesolo. Dopo il nulla osta della magistratura, arrivato ieri mattina, sono stati organizzati i funerali di Ludmila, Liuda...