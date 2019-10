LA GIORNATA VENEZIA Un motoscafo Actv dirottato in mezzo alla laguna, con ostaggi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAVENEZIA Un motoscafo Actv dirottato in mezzo alla laguna, con ostaggi presi da un gruppo di terroristi e liberato con un'azione fulminea dei reparti speciali Uopi della polizia. Una borsa sospetta di colore nero è stata abbandonata al centro di piazza San Marco. Un segnale da non sottovalutare, soprattutto in anni in cui le grandi città d'arte sono considerate un obiettivo sensibile del terrorismo. La piazza viene sgomberata in men che non si dica, arrivano gli artificieri della polizia e in pochi minuti la borsa viene fatta...