LA GIORNATA

VENEZIA Un'altra giornata di pienone e polemiche ieri a Venezia. Traffico sul ponte della Libertà, garage tutti occupati e trasporti in sofferenza hanno scaldato gli animi in più occasioni. Dai piloti dell'Actv sono state tante le richieste di corse bis, comunque già predisposte dall'azienda. In alcuni casi i preposti al comando sono dovuti ricorrere alla chiamata delle forze dell'ordine per evitare il peggio, come è successo alle 15 alle Fondamente Nove. Tutto ciò mentre il direttore riceveva rassicurazioni sull'andamento della giornata.

RABBIA E INSULTI

Dai video che si scambiavano gli equipaggi, però, alla fermata di Pellestrina l'assembramento è sfociato in rabbia e insulti da parte ci chi veniva lasciato a terra perché i battelli non potevano imbarcare più di tanti passeggeri. Le tensioni si sono verificate sulle linee 1, 5.1/.2, 12 e 14. Alle Fondamente Nove le code arrivavano ben oltre i pontili, e non a causa del distanziamento sociale imposto dalle ordinanze governative, dato che spesso non è rispettato. Per contro però, nonostante la caduta dei divieti di utilizzo della mascherina, in molti casi si vedevano ancora persone munite di protezioni, segnale di una diffidenza nei confronti del virus ancora reale.

Sotto accusa, la frequenza delle corse di trasporto pubblico, tanto che Marco Gasparinetti, portavoce del Gruppo 25 aprile, ieri a Radio Popolare ha invitato i visitatori a non venire a Venezia il prossimo fine settimana. Giovanni Seno commenta piccato: «Vorremmo sapere quale meccanismo mentale porta a lamentarsi se non c'è turismo, a lamentarsi se c'è turismo, a non lamentarsi quando si fanno le code causa distanziamento al supermercato, in Posta oppure (non per distanziamento) sulla Jesolana, in tangenziale, ai caselli autostradali, ai musei, per visitare le chiese eccetera. E poi si manifesta grande stupore perché si vedono le code o si fanno le code per prendere un mezzo Actv (sempre per cause non nostre ma per la ridotta capacità dei mezzi)».

Fatto sta anche anche ieri da tutto il Veneto è stato un flusso consistente di turisti. Problemi di assembramento si sono verificati nel pomeriggio alla libreria Acqua Alta, dove è dovuta intervenire la polizia locale per riportare la calma. Altre code si sono viste in città all'ora di pranzo. Ma non solo per assaporare cicheti o spritz nei locali caratteristici. In Strada Nova, infatti, una lunga fila ha atteso di sedersi all'interno del McDonalds.

I NUMERI DI DOMENICA

Ilbis di quanto visto domenica e, probabilmente, di quanto accadrà oggi. E proprio per quanto riguarda domenica, ieri sono arrivati i dati ufficiali diffusi da Avm. La giornata ha registrato un forte afflusso di macchine fin dalle prime ore del mattino con i parcheggi di piazzale Roma esauriti poco prima delle 12 ed il traffico deviato prima al Tronchetto e successivamente in terraferma. Complessivamente sono stati poco meno di 800 i transiti in autorimessa e il park Petroli è andato quasi esaurito con oltre 400 auto. Actv ha messo in campo 3.500 corse programmate ed effettuate tra navigazione e automobilistico, sulla si sono scontati i ritardi conseguenti al blocco temporaneo della viabilità sul ponte della Libertà. Programmati, ma non effettuati per mancanza di necessità, anche corse bis di ferry linea 17. Consistente è stato il flusso da e per le isole, con rinforzi di linea 12 che hanno consentito un corretto trasporto della domanda.

Il servizio normale comincerà lunedì 8. Sarà un servizio invernale con rinforzi nel fine settimana e nei festivi. Tenendo conto, però, che ci saranno ferie e il blocco degli straordinari. Quindi, un'estate in cui comunque si dovrà avere pazienza.

Tomaso Borzomì

