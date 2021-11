Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA GIORNATAVENEZIA Sembra davvero un'altra epoca, quella raccontata dalla storica fioraia del cimitero di San Michele, Betty Minio, quando già nelle giornate precedenti al 2 novembre la gente che portava un fiore ai propri cari arrivava in isola numerosa. «Non a caso - racconta - anche i mezzi pubblici diretti, in partenza da Piazzale Roma e dal Lido per agevolare il tragitto, erano garantiti a cominciare addirittura da una decina di giorni...