VENEZIA L'ordinanza della Regione ha dato un nota di rosso al giallo vivo dipinto dal Governo. Il colore è cambiato, quindi, ma adesso non ha più un nome: non può dirsi giallo, non è certamente rosso, ma non è nemmeno diventato arancione. E quando il pantone non è definito i toni finiscono inevitabilmente per mostrare varie sfumature. La metafora cromatica serve per spiegare quanto, in questo momento, sia difficile individuare limiti e contorni delle nuove disposizioni. Ieri, in una domenica da tardiva estate di San Martino, si è visto chiaramente: segnalazioni a raffica di assembramenti alle forze dell'ordine, foto e post indignati sui social, mail e messaggi ai giornali. La realtà è che quei confini così laschi hanno creato un clima di incertezza e confusione generale: dove finisce il centro storico e dove inizia la zona periferica? Quante persone devono esserci in strada perché la mia presenza possa costituire un assembramento? Quanto tempo ho per passare attraverso un gruppo di persone senza rischiare una multa? Sembrano domande assurde, eppure sono quelle si sono posti tanti cittadini.

Certo, le forze dell'ordine hanno già fatto capire di voler seguire il criterio del buonsenso: polizia e carabinieri non gireranno con il calibro per misurare i centimetri di distanziamento. Anche perché, inutile nasconderlo, nonostante gli appelli al pugno di ferro del sottosegretario all'Interno Achille Variati, anche per gli operatori è estremamente complicato andare a contestare violazioni con una norma che sembra cedere molto spazio all'interpretazione. La sensazione, però, è che ci vorrà ancora qualche giorno per assorbire le nuove regole. Tra le tante segnalazioni alla polizia, per esempio, ci sono quelle di assembramenti al bar o in zone ritenute del centro: a verifica, però, è risultato che i locali stavano servendo clienti seduti al tavolo e che le aree interessate erano parchi o passeggiate esterne. Zone che, come si è visto anche ieri, sono state particolarmente battute da chi voleva fare quattro passi domenicali: parco San Giuliano e Bissuola a Mestre, gli argini del Taglio e del Brenta a Mirano e Mira o del Piave nel Sandonatese. L'unica situazione delicata della giornata è stata quella del voto dei moldavi a Mestre: tanta gente, sì, ma era stato tutto previsto e autorizzato dalla questura che ha presidiato la sede di via Sernaglia per tutta la giornata.

Il prefetto ha disposto servizi misti per il controllo delle norme anti contagio. Pattuglie fisse, in particolare, nelle zone ritenute più a rischio: piazza Ferretto a Mestre, piazza San Marco, Rialto, Ormesini e campo Santa Margherita a Venezia. Con un'attenzione particolare ai mercati: la gestione dei percorsi e degli accessi è stata affidata alla polizia locale.

Le violazioni che non hanno sfumature, invece, sono quelle relative alle chiusure delle attività commerciali. Lì non si scappa: bianco o nero, chi sgarra prende la multa. I carabinieri hanno segnalato un caso proprio sabato al grande magazzino cinese Aumai di via Porara, in zona ex Auchan: i militari hanno notato subito che decine di clienti che entravano e uscivano dal negozio. A quel punto i militari sono entrati per trovare ulteriori conferme che sono arrivate dal registratore di cassa: il grande magazzino, infatti, aveva battuto ben 244 scontrini. Il titolare è stato sanzionato, mentre tutti i clienti presenti sono stati accompagnati all'uscita immediatamente.

