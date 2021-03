LA GIORNATA

VENEZIA L'affluenza che torna alta dopo il blackout di venerdì, ma anche qualche disguido per chi ha prenotato e poi non ha potuto ottenere il vaccino perché la visita anamnestica ha stoppato la somministrazione del siero di AstraZeneca. E poi chi - il 3% del totale degli anziani che si sono presentati ieri nelle sedi vaccinali dell'Ulss 3 - al solo sentire il nome di AstraZeneca ha deciso di alzarsi e andarsene, spaventato dalle notizie di presunti effetti collaterali dannosi. In definitiva, tra qualche coda e piccoli problemi, una giornata vaccinale in piena regola.

«La situazione, pur con qualche problema come ci può essere in tutte le situazioni, sta andando molto bene e abbiamo anche ben recuperato l'impatto emotivo sull'AstraZeneca - ha commentato ieri il direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 3, il dottor Luca Sbrogiò - perché la presenza delle persone è stata massiva e contiamo di migliorare sempre di più la nostra attività». Tra l'Angelo e il Civile di Venezia ieri si sono autoprenotati via web 550 anziani dalla classe 1937 alla classe 1930. Di questi solo il 10% non ha ricevuto il vaccino: il 7% è stato respinto perché non ha superato la visita mentre il resto ha preferito non farsi inoculare il vaccino anglosvedese. «Chi ha patologie ma si è registrato è stato visitato da un'equipe di professionisti tra cui tre primari - ha continuato il dottor Sbrogiò - Se per loro non era indicato AstraZeneca, dopo una spiegazione adeguata e un'analisi precisa della situazione anamnestica, gli è stato detto che sarebbero stati richiamati prossimamente per il vaccino indicato, in questi Pfizer o Moderna».

Casi sporadici, mentre alta è rimasta l'adesione: al Lido sono stati vaccinati 210 dei 220 ottantenni convocati. E alta è tornata ad essere l'adesione del personale della scuola: al padiglione Rama sono stati somministrati 212 sieri sui 225 che si erano prenotati sul portale dell'Ulss 3.

IL VENETO ORIENTALE

Le sedute di chi ha disdetto sono state in gran parte coperte con altre persone che volevano vaccinarsi e che erano disponibili a raggiungere subito i punti-vaccino. È stato possibile scorrendo le liste d'attesa delle prenotazioni e convocando nella sede chi aveva dato il proprio via libera alla somministrazione del siero ma il suo appuntamento era stato fissato per oggi o, al massimo, domani. Così l'Ulss4 ha spiegato come si sia risolto quello che, di fatto, non sembra neppure essere stato un problema per il territorio del Veneto Orientale, legato alle rinunce a vaccinarsi da parte di chi ne aveva diritto. In ogni caso non sembrano essersi verificate defezioni di massa.

Intanto si guarda con fiducia all'avvio della nuova campagna di vaccinazione. Occhi puntati, oggi, su Jesolo e sul PalaInvent, dove sono chiamate 1200 persone (classe 1939) del territorio del Sandonatese (più Caorle) per essere vaccinate. Il tutto avverrà dalle 9 alle 19. Il personale dell'Ulss 4 sarà presente con 30 operatori in 9 postazioni per immunizzare circa 130 persone ogni ora. Trattandosi di prima dose di vaccino Pfizer, queste persone verranno contestualmente invitate a tornare, a distanza di tre settimane, al PalaInvent per ricevere la seconda dose e concludere così la vaccinazione.

«L'obiettivo è di arrivare in tempi stretti agli oltre 2mila vaccini al giorno. E per questo stiamo reclutando personale, anche volontario, per riuscire a trovarci pronti per quando potremo avere a disposizione un numero più alto di vaccini», ha commentato Mauro Filippi, direttore generale dell'azienda sanitaria e che sarà presente alla vaccinazione di Portogruaro, dove lui stesso indosserà nuovamente il camice.

