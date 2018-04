CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAVENEZIA Della candidatura di Cortina d'Ampezzo alle Olimpiadi non parla. Del declassamento del Teatro Stabile Carlo Goldoni si limita a poche, ma chiare, parole: «Questo territorio ha una tradizione che non può essere ignorata, per cui la cultura non può essere declassata». Perché adesso Maria Elisabetta Alberti Casellati, 72 anni il prossimo agosto, presidente del Senato da 13 giorni, non è più solo la parlamentare di Forza Italia del collegio uninominale di Venezia. È la seconda carica dello Stato: «Ora ho un ruolo...