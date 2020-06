LA GIORNATA

Un ultimo giorno di scuola così non si era mai visto. In tutti in sensi. L'addio all'anno scolastico 2019 - 2020, chiuso tra lezioni e compiti on line e senza certezze su cosa accadrà a settembre, è stato segnato da un lato da flash mob e manifestazioni per chiedere garanzie sul futuro dell'istruzione, dall'altro dalla voglia di festeggiare l'inizio delle vacanze e salutare, forse per l'ultima volta, i compagni di banco con cui si è condivisa una parte importante della giovinezza. Proprio per questo, ieri mattina, gli agenti della polizia locale di Treviso hanno effettuato dei servizi di controllo specifici in centro città, per evitare e scoraggiare gli assembramenti. In tanti si sono dati appuntamento davanti a scuola attraverso i social, ma hanno dovuto fare marcia indietro. In particolare al Canova, dove gli agenti del comandante Andrea Gallo sono dovuti intervenire per invitare una cinquantina di studenti a rispettare le distanze. «È sempre stato tutto sotto controllo - spiega il comandante -, anche perchè tutti indossavano la mascherina. Ma la nostra presenza ha permesso di evitare ulteriori arrivi. Nello stesso modo, nel pomeriggio, abbiamo effettuato dei servizi anche in Pescheria e ai giardini di Sant'Andrea».

A Montebelluna, armati di striscioni, fischietti e bandiere, mamme e bambini si sono dati appuntamento davanti alla scuola Marconi per dire no a mascherine e plexiglass. Giù la maschera alla paura, è stato il messaggio di uno dei primi striscioni esposti, accompagnato da un altro in cui si annunciava, per la scuola, il no a barriere, plexigrass, visiere. Poi, sul Selese, il momento più emozionante, quando il flash mob è partito al suono di un fischietto e si è concluso con un applausi prolungato. Davanti, seduti a terra, i più piccoli, dietro genitori e insegnanti, con i cartelloni e gli striscioni. Il flash mob è stata anche l'occasione per raccogliere firme a sostegno della petizione che, indirizzata al Governatore della Regione Luca Zaia, punta ad evidenziare le esigenze delle famiglie. Alla manifestazione ha fatto capolino anche l'assessore all'istruzione Claudio Borgia. Ciò che i genitori chiedono per settembre, oltre alla riapertura delle scuole, sono avvicinamento sociale, coraggio, buon senso, interazione, esperienza corporea e libertà di scelta.

A Ponzano gli alunni di quinta elementare e gli studenti di terza media si sono trovati al Palacicogna liberando in aria centinaia di palloncini. Ad organizzare il saluto delle quinte elementari e delle terze medie è stato il Comune. Gli ingressi sono stati scaglionati nell'arco della giornata, sotto il controllo dell'Associazione nazionale carabinieri. Tutti indossavano la mascherina. La mattinata è stata riservata alle cinque terze della scuola media Galilei e il pomeriggio alle quinte delle elementari di Merlengo, «Abbiamo voluto offrire un momento di incontro e saluto in un'area sicura sotto tutti i punti di vista spiega il sindaco Antonello Baseggio ringraziamo il Ponzano Calcio, l'Avis e la Polisportiva per aver collaborato e averci accolto».

