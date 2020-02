LA GIORNATA

Sei ore «par tera» e quattro «par mar». Totale, quasi dieci ore: tanto è durato, citando il celebre motto della città, il tanto atteso Bomba day lagunare. Dal primo evacuato della giornata, poco prima dell'alba, all'esplosione controllata al largo del Lido, nel primo pomeriggio. In mezzo, alle 12, il rompete le righe per gli sfollati, con l'apertura dei blocchi del traffico e la possibilità di rientrare a casa. Tutto come da programma, quindi: nessun intoppo (fortunatamente) e operazione conclusa prima del calar del sole.

EVACUATI

Il dispositivo è entrato in funzione alle 6 con l'evacuazione dei residenti all'interno del perimetro della zona rossa, quel raggio di 1.816 metri (duemila yard) dal punto in cui il 15 gennaio era stata rinvenuta la bomba. Da viale San Marco e via Vespucci, da via Torino a via Ca' Marcello: case, aziende e sei alberghi. La sveglia (molto) mattiniera è toccata a tanti. Il Comune e Actv avevano messo un servizio navetta gratuito in viale San Marco per portare gli sfollati al punto di raccolta designato, il palasport Taliercio. Qui, in realtà, non ci sono andati in molti: circa un centinaio di persone, decisamente pochi in proporzione al numero di evacuati totali (3.500). Diciassette persone più fragili sono state accompagnate all'ospedale dell'Angelo e assistite fino alla fine dell'emergenza, quando sono state riportate a casa. Alcuni se ne sono andati con mezzi propri prima del blocco totale del traffico (scattato alle 7), altri avevano passato la notte fuori Mestre. Una buona parte, però, ha ignorato le ordinanze di sindaco e prefetto, si sono chiusi in casa e hanno atteso che tutto fosse finito. In tutto oltre 400 uomini in campo, tra pattuglie anti sciacallaggio, presidio dei varchi e procedura di sgombero dell'area rossa: 60 tra poliziotti e finanzieri, cinquanta carabinieri, 29 militari, 136 agenti di polizia locale, 15 volontari della Croce verde, 14 ambulanze del Suem, e 188 volontari della protezione Civile. Risultato: Un intero settore della città deserto e Venezia isolata (il ponte della Libertà è stato chiuso, con relativo blocco della circolazione per autobus e treni) per oltre cinque ore. La luce verde per gli artificieri del Genio di Legnago (Verona) è arrivata alle 8.40, a operazioni di sgombero ultimate. Gli specialisti si erano dati un tempo massimo di 4 ore per concludere il disinnesco dell'ordigno.

PRIMA FASE

Ci hanno messo molto meno: alle 9.30 (dopo 50 minuti) erano state rimosse le due spolette che avrebbero dovuto azionare la bomba. A quel punto, si è dovuto attendere 30 minuti di saturazione, una cautela degli artificieri per assicurarsi che tutto fosse andato per il verso giusto. Alle 11.15 è iniziata ufficialmente la seconda fase, con il passaggio del testimone degli artificieri del Genio ai colleghi della Marina militare. L'ordigno è stato sollevato da una gru e poi caricato su uno zatterino nel canale Brentella, rimorchiato da un gommone della Marina Militare e scortato dalla Guardia Costiera lungo il canale dei Petroli per poi uscire dalla bocca di porto a Malamocco e raggiungere l'area Rada, la zona scelta per concludere l'operazione. Alle 12.09 la prefettura ha dato il via libera, una volta fatte brillare le due spolette (si tratta di ordigni dalla portata esplosiva paragonabile a quella di una bomba a mano) facendo scattare l'applauso nella centrale operativa della caserma dei vigili del fuoco: i blocchi stradali sono stati quindi rimossi e gli sfollati hanno potuto tornare nelle loro case.

L'ESPLOSIONE

La giornata è terminata alle 15.38: l'ordigno, immerso a circa otto metri di profondità, è stato imbragato con delle cariche fatte esplodere con un detonatore radiocomandato a un chilometro di distanza, alzando una imponente colonna d'acqua. Anche qui, ovviamente, era stato fissato un divieto di sorvolo e un raggio di sicurezza di mille metri per le imbarcazioni e duemila per i sub. «Oggi ancora una volta - ha commentato con un post su Twitter il sindaco Luigi Brugnaro - Venezia ha saputo dimostrare unità, giocando in squadra. Con il brillamento della bomba. Grazie davvero a tutti coloro che sono stati impegnati e coinvolti in prima persona, in particolare ai cittadini: sia quelli sfollati sia tutti quelli che hanno avuto disagi».

Davide Tamiello

