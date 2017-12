CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Tutto secondo le previsioni, con la scansione di un rigoroso e preciso timing costituzionale. In modo ordinato e senza traumi. Sergio Mattarella ha sciolto le Camere e quindi ha firmato il decreto per le nuove elezioni in programma il 4 marzo prossimo. L'iter per definire la procedura di scioglimento e quindi la road map verso la 18^ legislatura, è scattato nella tarda mattinata di ieri quando Paolo Gentiloni - dopo la tradizionale conferenza stampa di fine anno - è salito sul Colle per comunicare al Capo dello Stato che il...