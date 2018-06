CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Porti italiani chiusi non soltanto alla nave Aquarius, ma a tutte le navi di Organizzazioni non governative che ancora si trovano davanti alle coste libiche in attesa di naufraghi. In particolare, vietato l'approdo alle olandesi Mission Lifeline e Seefuchs, appartenenti a Ong tedesche. SUI SOCIALL'altolà in un botta e risposta su Twitter e Facebook del vicepremier nonché ministro dell'Interno, Matteo Salvini, e dei responsabili del sito Lifeline che gli danno del fascista e poi si correggono: «Naturalmente non lo è, ci è...