LA GIORNATA ROMA Per la seconda volta Marcello Foa è stato eletto presidente del cda dell'azienda. Ieri si è registrata la fedele replica di ciò che accadde lo scorso 31 luglio: quattro sì, quelli dell'ad Fabrizio Salini e dei consiglieri Beatrice Coletti (in quota M5S), Igor De Biasio (Lega), Gianpaolo Rossi (Fdi), l'astensione di Riccardo Laganà, il consigliere eletto dai dipendenti della tv pubblica, e il no di Rita Borioni (Pd).IL PATTOMa questa volta a blindare il voto è l'accordo tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi: Forza Italia...