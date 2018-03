CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA Nell'ormai celebre murale Matteo Salvini e Luigi Di Maio si baciavano. Ora, fuori dalle suggestioni graffitare, nella strana coppia non c'è intesa su chi debba fare cosa, ma soprattutto chi sia il numero due, pronto a rinunciare alla premiership. Di Maio non molla e Salvini lo rimprovera: «Non puoi andare al governo dicendo o io o niente, altrimenti che discussione è?». E aggiunge, di fronte al veto anti-Berlusconi del potenziale alleato di governo: «Se dicono fuori FI, arrivederci, non è che possiamo fare passi indietro...