LA GIORNATAROMA Le condizioni di Sergio Marchionne ricoverato in una clinica a Zurigo in Svizzera si sono improvvisamente aggravate. Il top manager italo-canadese non è più in grado di riprendere il suo impegnativo lavoro ed a Torino sono stati convocati d'urgenza i consigli di amministrazione delle principali società controllate da Exor per consentire alle aziende di continuare a funzionare. Marchionne, infatti, aveva numerosi ruoli operativi, oltre ad essere amministratore delegato di Fca era ad e presidente di Ferrari, presidente di Cnh...