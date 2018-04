LA GIORNATA ROMA Le celebrazioni per l'anniversario della Liberazione, il 73°,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAROMA Le celebrazioni per l'anniversario della Liberazione, il 73°, non escono dal solito film. Ci sono fischi e le polemiche, le tensioni con i centri sociali, la questione israelo-palestinese e le vicende molto più locali, tipo le contestazioni a Roma alla sindaca Virginia Raggi «per le buche e i rifiuti». Si litiga allegramente sul 25 Aprile, che diventa una scusa e uno scudo come Matteo Salvini con Asia Argento. Ma vista l'occasione si danno anche segnali politici in vista del risiko del Governo, ed è il caso del richiamo...