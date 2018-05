CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA ROMA «La settimana prossima è verosimile che parta il governo del cambiamento», ha detto Luigi Di Maio da Imola. Il piglio è quello deciso di chi sa di essere ancora saldo, in pole position per Palazzo Chigi. E lo si capisce dalla sicurezza con cui anche ieri ha mantenuto il braccio di ferro nelle telefonate con Matteo Salvini. Stamattina si incontreranno per sciogliere il rebus premier e andare poi da Mattarella. Ma parla da premier in pectore Di Maio. A Imola ieri si muoveva da «candidato naturale», come lo definiscono nel...