LA GIORNATAROMA La manovra sarà finanziata tutta in deficit. Vincono Movimento 5 Stelle e Lega. La linea del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, perde e il titolare del dicastero di via XX settembre, dopo una giornata di confronto serrato, è costretto a cedere. Ma non si dimette, anche per non allarmare i mercati. Nel 2019 il deficit sarà al 2,4% del Pil liberando 27 miliardi. Tutte le promesse del contratto potranno essere finanziate. Dalla riforma della legge Fornero, al reddito e alle pensioni di cittadinanza, ai fondi per i...