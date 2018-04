CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA L'incontro tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio potrebbe slittare. Tanto la certezza, da entrambe le parti, è che ci sarà e il test di lealtà reciproca è stato superato a pieni voti dopo l'elezione degli uffici di presidenza. Segnale tangibile che pure nella diversità i programmi elettorali diventano via via compatibili. Perciò è possibile, a questo punto, che il vertice slitti a dopo il primo giro di consultazioni, magari anche alla settimana prossima. Ieri intanto, su un tema irrinunciabile per la Lega, come la...