CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA L'inchiesta va avanti e gli alleati gialloverdi prendono le contromisure. I leghisti insistono a volere un colloquio con il capo dello Stato, che presiede anche il Consiglio superiore della Magistratura. Ieri hanno fatto trapelare che c'erano già contatti in corso con il Quirinale e che al rientro di Sergio Mattarella dalla missione nei paesi baltici si potrà fissare una data per l'incontro. Arrivando a Villa Taverna per l'Independence day Salvini ha confermato il suo ottimismo. «Sarei felice di incontrare Mattarella, penso...