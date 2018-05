CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA In Europa li hanno accusati di volere un governo un po' spericolato. Ieri pomeriggio, sovrastati dalle Alpi valdostane Luigi Di Maio e Riccardo Fraccaro ridevano divertiti: «Come lo chiamiamo? Governo gialloverde o governo carioca?». Risate che non sciolgono il nodo premiership con Di Maio che risfodera il beau geste: «Pronto a un passo indietro». Salvini ha detto: «Faremo di tutto perché un governo nasca, lunedì sicuramente andremo dal presidente Mattarella per rispetto». VOTO ONLINE Nel frattempo 42mila militanti...