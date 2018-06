CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Il governo gialloverde è formalmente in carica. Il premier Giuseppe Conti ha incassato, dopo quella del Senato, anche la fiducia della Camera (350 sì, 4 in più del previsto, 236 no e 35 astenuti). «Da oggi pronti a lavorare per migliorare la qualità della vita degli italiani», commenta il premier in serata su twitter.Ma quella di Conte, che ha parlato per sessanta minuti nella sua replica, non è stata una passeggiata. La sua replica è stata contrassegnata da numerosi scontri verbali («non faccia il pupazzo», gli ha...