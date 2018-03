CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATA ROMA Giochi di specchi e di sponde. Messaggi in bottiglia e segnali di fumo, tipici di chi si annusa e ancora non ha deciso. Il M5S e la Lega sono ancora in una fase preliminare del dialogo che da settimane dicono di voler intavolare. È che sono entrambi concentrati sulle elezioni regionali in Molise e in Friuli Venezia Giulia (22 e 29 aprile), dopo le quali soprattutto Matteo Salvini è convinto di poter andare a un nuovo giro di consultazioni al Quirinale con una golden share consolidata. LE POSIZIONI «Tra qualche giorno si...