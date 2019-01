LA GIORNATA ROMA Arriva in soccorso il premier Conte. Perché la vicenda

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATAROMA Arriva in soccorso il premier Conte. Perché la vicenda sul voto salva-Salvini ha cominciato a ingarbugliarsi assai. Mandando in tilt i 5 stelle, dopo che il vicepremier leghista chiede di essere difeso. Crisi di governo? Arriva il pompiere. Conte si assume la responsabilità del governo su come è stato gestito, ad agosto, lo sbarco dei 177 migranti salvati dalla nave della Guardia costiera italiana. «Mi assumo la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto», scandisce lasciando carta bianca alla Giunta per...