LA GIORNATAROMA Alleati separati in piazza. Il giallo-verde oggi divide i suoi colori. E c'è una sorta di contrapposizione, a distanza e il più possibile ma neanche tanto dissimulata, tra la piazza leghista con cui Matteo Salvini vuole celebrare la nuova forza - stando ai sondaggi e all'iper-protagonismo del suo leader - del Carroccio, e la piazza grillina No Tav a Torino. Grillina? Sì, perché i ministri M5S non andranno, anche se sono lì con il cuore, come ripetono vari di loro, ma un bel pezzo del movimento ci sarà e anche parlamentari...