LA GIORNATA ROMA A oltre due mesi dalle elezioni il nuovo giro di consultazioni non al Colle non è risolutivo e vede i due alleati Luigi Di Maio e Matteo Salvini ancora troppo distanti. Il primo, la sera prima uscendo dall'hotel President era ottimista: «Stiamo rifinendo gli ultimi dettagli per questo governo». Il secondo invece, ieri, dopo aver parlato con Sergio Mattarella, ha detto che c'erano ancora diversi nodi da sciogliere e ha ricordato a tutti che la coalizione di centrodestra è viva e vegeta.LA QUADRA La giornata è cominciata...