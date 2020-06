LA GIORNATA

PADOVA Niente parate militari ma un riconoscimento a tutti gli operatori sanitari che, negli ultimi 100 giorni, sono stati in prima linea contro il Covid-19. Nel giorno della Festa della Repubblica Comune e Provincia hanno scelto di premiare due operatrici dell'Ulss 6 Euganea, a simbolo di tutti coloro che si sono spesi nell'emergenza Coronavirus con impegno, competenza, professionalità. La cerimonia, aperta con l'Alzabandiera, si è tenuta ieri mattina in Piazza dei Signori.

IL DISCORSO

«Oggi 2 giugno è la Festa Nazionale della Repubblica e mai come adesso questo anniversario assume un significato simbolico ed è come 74 anni fa un momento di svolta per il nostro Paese che si lascia alle spalle un periodo difficile, e guarda con speranza al futuro. In questi mesi le istituzioni repubblicane hanno affrontato con grande spirito di collaborazione l'emergenza ha spiegato nel suo intervento il sindaco Sergio Giordani - Ma se oggi possiamo guardare con un cauto ottimismo al futuro lo dobbiamo alle donne e agli uomini che da quella terribile sera di fine febbraio hanno affrontato tutti i giorni, tutte le notti, letteralmente senza un minuto di riposo questa emergenza sanitaria. Ed è grazie a loro impegnati ad ogni livello ed in ogni settore nel nostro sistema sanitario che le strutture hanno retto, che i malati di Covid 19 sono stati curati e che gli altri pazienti hanno continuato nonostante l'emergenza ad essere seguiti nel migliore dei modi ha concluso - Ed è per questo che come amministrazione comunale, interpretando anche il sentimento di tutti i cittadini padovani, consegniamo questa targa di riconoscimento per lo straordinario impegno svolto da tutti i sanitari in questi mesi di pandemia».

RAPPRESENTANZA

La dottoressa Elisabetta Canizzo, assistente sanitaria del Dipartimento Prevenzione dell'Azienda Ulss Euganea ha ritirato la targa in rappresentanza di tutte le operatrici e gli operatori della sanità padovana. Il Presidente della Provincia Fabio Bui ha consegnato, invece, una seconda targa a Monica Boldrin, coordinatrice infermieristica del Distretto socio-sanitario 1, sollecitando a rifondare la comunità sul merito. Il Prefetto Renato Franceschelli, poi, ha elogiato il grande spirito di coesione tra enti, augurando alla città «una proficua ripresa e un futuro sereno».

Felici e commosse le due premiate. «Abbiamo svolto un grande lavoro, sono stati mesi intensi ma c'era la necessità ha sottolineato Cannizzo - di fare l'impossibile per salvaguardare la salute di tutti». «Oggi rappresento tutti i colleghi ha aggiunto Boldrin - Nell'emergenza siamo diventati ancora più consapevoli di quello che siamo: la nostra professione è stata l'anima di questo periodo». «Nell'emergenza non ci sono state primedonne o ballerine di fila ha commentato il direttore generale dell'Ulss 6 Euganea, Domenico Scibetta - a ognuno, ciascuno nel suo ambito, va la nostra riconoscenza: si è trattato di un grandissimo gioco di squadra, dove le sinergie hanno fatto la differenza, confermandosi un insostituibile valore aggiunto». Per il direttore sanitario dell'Ulss 6 Euganea Patrizia Benini questi tre mesi sono stati caratterizzati da «un lavoro corale, che si è integrato con quello di altre Istituzioni e Aziende: ognuno è stato, ed è, fondamentale per affrontare la situazione».

Ieri, però, non è mancata la polemica. Sulla facciata di palazzo Moroni, infatti, in mattinata, la bandiera della Regione Veneto è stata issata con il leone di San Marco a testa in giù e, puntuale, è arrivata la stoccata, rigorosamente iN lingua veneta, dell'assessore regionale leghista Roberto Marcato: «Sindaco Giordani gira chea bandiera o rabalta el comune, ndemo a».

Alberto Rodighiero

