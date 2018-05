CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATA MILANO L'accordo sui programmi viene considerato vicino. Quelli che escono dal Pirellone, dopo il summit per la nascita del governo giallo-verde, ostentano ottimismo. Magari anche esagerando. Perché su cose dirimenti, come la Flat Tax e l'Ilva, le posizioni sono ancora lontane tra grillini e leghisti. Il tavolo è stato intanto aggiornato ad oggi. Se poi stasera faranno in tempo, i due leader, a chiamare il Quirinale per comunicare il nome del candidato premier, non è dato sapere. Glissano, osservando che «i nomi per noi sono...