CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA GIORNATAMILANO Il super-vertice del Pirellone. L'incontro a due tra Di Maio e Salvini. L'affannosa ricerca del terzo nome, da trovare subito anche per rispettare i tempi chiesti dal presidente Mattarella, ed è così febbrile il ritmo del tutto e la ricerca di una quadra che non si trova, che Di Maio decide di saltare anche la partecipazione tivvù, dove era attesissimo, da Fabio Fazio qui a Milano. Il Terzo Uomo - che sembra preso da un film - sarà quello che andrà a Palazzo Chigi, come assicurano sia i leghisti siamo pentastellati....