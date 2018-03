CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA GIORNATALa primavera è alle porte ma l'aria fredda in arrivo da Nord ha portato vento forte e neve anche a bassa quota e in pianura. La Marca ieri mattina si è risvegliata sotto le raffiche e la neve caduta in abbondanza e capace, almeno nelle prime ore del mattino, di attecchire facilmente sull'asfalto. I comuni si sono fatti trovare preparati: i mezzi spargi sale sono entrati in azione dalle 4 del mattino in gran parte della provincia. Al resto ci ha pensato la temperatura che già verso mezzogiorno ha trasformato la neve in pioggia....